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В общежитии под Киевом распылили газовый баллончик – есть пострадавшие

В одном из общежитий Белой Церкви студенты распылили перцовый газ. Количество пострадавших c четырех студентов выросло до 11.

Газовий балончик

Об этом сообщает Нацполиция в Киевской области.

В полицию поступило сообщение о том, что в одном из общежитий города Белой Церкви слышен запах газа.

За считанные минуты на место прибыли следственно-оперативная группа, спасатели и оперативная служба газа.

Выяснилось, что студенты одного из местных колледжей в общежитии устроили ссору, во время которой кто-то из ребят использовал газовый баллончик.

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Четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, надышались перцовым газом. Их доставили в больницу, где оказали первую неотложную помощь.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. Жителей общежития не эвакуировали.

Обновлено в 21.38. По состоянию на 18.00 в больницу обратились 11 студентов местного колледжа. Все они находятся под наблюдением медиков.

Ранее в помещение патриархии УПЦ Киевского Патриархата двое неизвестных применили газовый баллончик. В результате распыления газа отравилась служанка.

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