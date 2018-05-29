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В Киеве пешеход-нарушитель попал под авто

В Киеве на Саксаганского мужчина, нарушавший правила дорожного движения, попал под автомобиль.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

– Только что на Саксаганского, 119, мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте и попал под авто. Жив, врачи приехали очень быстро и госпитализировали пешехода, – говорится в сообщении.

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В Киеве пешеход-нарушитель попал под авто / 2 фотографии

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Напомним, гитарист группы Pianoбой попал в аварию в центре Киева.

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