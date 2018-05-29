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В Киеве второй раз за сутки горел кинотеатр

На проспекте Победы в Киеве в ночь на 29 мая загорелся кинотеатр Экран – это уже второй пожар за последние сутки. Возможно, это был поджог.

Пожежа у кінотеатрі

Об этом сообщает Информатор.

По словам пожарных, горел мусор внутри помещения и за зданием кинотеатра.

Пожар полностью ликвидирован в 03.20.

Обошлось без пострадавших. Причину пожара установит следствие.

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В Киеве второй раз за сутки горел кинотеатр / 5 фотографий

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Напомним, первый пожар в здании бывшего кинотеатра Экран произошел утром 28 мая.

ФотоИнформатор

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