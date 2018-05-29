В Сумах женщина закрылась в квартире с сыном своей подруги, требуя вернуть свою дочь, которая находилась в местном детском доме.

– Женщина закрылась с сыном своей подруги и угрожает его убить. Сначала переговоры мы проводили через оконные решетки. Женщина была в неадекватном состоянии и реально угрожала ребенку отрезать ножом голову. Мальчик был очень напуган и плакал. Ночью она с подругой распивала спиртное. После чего подруга и отдала ее дочь в детский дом. И сегодня в такой неадекватный способ женщина решила ее вернуть. Была привезена из детского дома девочка. Женщина через окно передала нам своего заложника в обмен на собственного ребенка, – рассказывает заместитель начальника ГУ НП в Сумской области Владимир Бабич.

Ребенок уже был на улице, а психологи продолжали работать с злоумышленницей. И контакт был налажен. Женщина открыла дверь руководителю психологической службы полиции.

– Главное – было вывести из квартиры второго ребенка. Ведь молодая женщина до сих пор находилась в возбужденном и агрессивном состоянии, поэтому дочь отдавать не хотела. Во время нашей с ней беседы постепенно она начала успокаиваться и доверять мне. Она согласилась отдать свою дочь моим коллегам полицейским, которые заверили что ребенок будет находиться в хороших условиях под присмотром воспитателей, – рассказывает руководитель отдела психологического обеспечения управления кадрового обеспечения ГУ НП области Елена Ковалева.

Сейчас женщина задержана. По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 147 (Захват заложников) УК Украины. Женщине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.













Отрежу голову! Женщина взяла в заложники ребенка чтобы ей вернули дочь / 7 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Льеж (Бельгия) вооруженный мужчина застрелил двух офицеров полиции и взял в заложники женщину.

Фото: ГУ НП в Сумской области.