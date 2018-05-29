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Взрыв и пожар: ночью в Киеве сожгли несколько авто

На Позняках в Киве сегодня ночью произошел серьезный пожар. Жители дома на улице Григоренка, 39 проснулись от взрыва автомобиля.

Підпал авто

Об этом сообщает Киев Оперативный со ссылкой на очевидцев.

По их словам, после взрыва начался пожар, огонь уничтожил несколько автомобилей.

В свою очередь, народный депутат Игорь Мосийчук утверждает, что подожгли машину его помощника. В Facebook он написал, что около 4.00 утра неизвестный на мопеде подъехал к авто, облил бензином, поджег и скрылся. В результате пожара, по его словам, сгорели три автомобиля.

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Взрыв и пожар: ночью в Киеве сожгли несколько авто / 4 фотографии

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Ночью в Киеве был еще один пожар – второй раз за сутки горел кинотеатр Экран.

ФотоІгор Мосійчук

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