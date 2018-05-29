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С 12 этажа выпал 4-летний малыш: не выдержала москитная сетка

Сегодня в Киеве около 13.00 четырехлетний мальчик вместе с москитной сеткой выпал с балкона 12-го этажа и разбился насмерть.

В полиции родителям малышей советуют устанавливать на окна решетки, держать окна открытыми наполовину или же открывать только форточки.

 – Если родители уходят из квартиры, а в доме есть малыш и открыты окна, то после несчастного случая к ним могут возникнуть претензии, ведь это может быть трактовано как халатность, повлекшая тяжелые последствия, — предупреждают в МВД, пишет Сегодня.ua.

Специалисты по металлопластиковым окнам советуют устанавливать москитные сетки из прочной капроновой нити в ПВХ оболочке. Саму же сетку советуют крепить не на крючках, как это обычно происходит, а на более мощных приспособлениях. Но все равно это не спасет, ведь максимум сетка может выдержать вес кошки — примерно 3—4 кг.

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К слову, это далеко не первый случай: только в Киеве ежегодно из окон выпадает более десяти детей. Совсем недавно подобный случай произошел в Оболонском районе Киева. Там трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа высотки.

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