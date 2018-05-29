Журналист Аркадий Бабченко скончался в скорой – подробности убийства

В Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко, который переехал жить из Москвы в Киев.

Сначала о том, что в Аркадия Бабченко стреляли на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

– В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда, – написал он.

Позже подтвердили в полиции,что журналист скончался в карете скорой помощи.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало — об убийстве Аркадия Бабченко:

– ЧП произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства.

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Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом в Московском Комсомольце, Новой Газете, затем на какое-то время перешел на телевидение.

Бабченко участвовал в обоих конфликтах в Чечне. Он выпустил несколько романов о войне там.

Получил юридическое образование. Освещал конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.

В 2017 году Бабченко уехал из России, с августа постоянно проживал в Киеве.

К слову, журналист уехал за границу из-за угроз со стороны России. Об угрозах он говорил и после отъезда.

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Напомним, еще один известный журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве.