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Слили 15 литров! На Киевщине произошло нападение из-за нехватки бензина

Посреди ночи вблизи АЗС в с. Ивановка, на Киевщине, злоумышленники совершили разбойное нападение из-за нехватки бензина в авто.

Они жестоко избили местного жителя, отобрали деньги, мобильный телефон и слили из бака его автомобиля 15 литров бензина, передает Киев оперативный.

Залив топливо в свой ВАЗ, нападавшие поехали дальше развлекаться и попали в ДТП, вылетев в кювет. К счастью, никто не пострадал.

Благодаря оперативному сообщению о преступлении по спецлинии 102 от пострадавшего, полицейские разыскали и задержали подозреваемых – жителей Житомирской и Черкасской областей 18 и 20 лет. До избрания меры пресечения они будут находиться под стражей.

Продолжается следствие. Задержанным грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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К слову, в одном из ТРЦ Херсона 14 мая в 20.50 несколько человек в масках совершили разбойное нападение на ювелирный магазин.

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