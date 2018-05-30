Брали штурмом: в Запорожье мужчина закрылся в квартире и пустил газ

68-мужчина чуть не подорвал 9-этажку в Запорожье. Он выгнал жену из квартиры, забаррикадировался и включил газ.

Брали его фактически штурмом. Не шел на контакт ни с соседями, ни с правоохранителями, его целью было покончить с жизнью, взорвав дом.

Спасатели взломали замки, однако утихомирить мужчину не удалось. Сумасшедший бросался на полицейских с ножом и молотком. Не утихомирили его даже газовым баллончиком. Это еще больше разозлило мужчину.

Пришлось штурмовать квартиру пенсионера с железным щитом, оружие не применялось, взяли фактически голыми руками.

По словам жены, прожившей с ним 43 года, ее муж – бывший военный, уже несколько раз лечился в психдиспансере, но безуспешно.

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