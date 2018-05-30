Жуткое ДТП на Харьковщине: от удара с автобусом пикап смяло и опрокинуло на крышу

На харьковской объездной произошло жуткое ДТП – лоб в лоб столкнулись пикап и рейсовый автобус. Водитель легковушки погиб.

Об этом говорится в сюжете Чрезвычайных новостей.

На харьковской объездной лоб в лоб столкнулись пикап и рейсовый автобус. В маршрутке было около двух десятков человек, большинство из которых – дети и пенсионеры.

Легковушка вылетела на встречную полосу, протаранила автобус и от безумного удара машину перевернуло на крышу.

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Водитель маршрутки пытался избежать столкновения, максимально прижавшись к обочине. Но шансов было мало: впереди остановка, с правой стороны – крутой склон с деревьями.

В результате ДТП погиб водитель легкового авто. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

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