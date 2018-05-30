PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Жуткое ДТП на Харьковщине: от удара с автобусом пикап смяло и опрокинуло на крышу/

Жуткое ДТП на Харьковщине: от удара с автобусом пикап смяло и опрокинуло на крышу

На харьковской объездной произошло жуткое ДТП – лоб в лоб столкнулись пикап и рейсовый автобус. Водитель легковушки погиб.

ДТП на Харківщині

Об этом говорится в сюжете Чрезвычайных новостей.

На харьковской объездной лоб в лоб столкнулись пикап и рейсовый автобус. В маршрутке было около двух десятков человек, большинство из которых – дети и пенсионеры.

Легковушка вылетела на встречную полосу, протаранила автобус и от безумного удара машину перевернуло на крышу.

Читайте: Спасены почти 100 человек: в Днепре горела больница имени Мечникова

Водитель маршрутки пытался избежать столкновения, максимально прижавшись к обочине. Но шансов было мало: впереди остановка, с правой стороны – крутой склон с деревьями.

В результате ДТП погиб водитель легкового авто. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Мы также писали о нетрезвой женщине-водителе, которая при составлении протокола укусила полицейского.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка