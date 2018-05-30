На Тернопольщине лев травмировал подростка в зоопарке

На Тернопольщине лев травмировал 14-летнего мальчика в мини-зоопарке. Мальчика доставили в больницу с рваной раной левого плеча.

Инцидент произошел 29 мая на территории одного из комплексов отдыха в районе, сообщает Нацполиция.

14-летний парень находился с родителями в мини-зоопарке, расположенном на территории комплекса. Он подошел слишком близко к клетке со львом и животное ударило его лапой по плечу.

Мальчика доставили в медучреждение. Врачи диагностировали рваную рану левого плеча и предоставили ему необходимую медицинскую помощь.

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По предварительным данным, несовершеннолетний посетитель нарушил правила безопасности, пытаясь сделать фото с животным, однако родители это отрицают. Полицейские устанавливают все обстоятельства.