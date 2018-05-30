Нападала и кусалась: в Луцке поймали пьяную женщину-водителя

В ночь на среду, 30 мая, в Луцке нетрезвый женщина-водитель при составлении протокола укусила правоохранителя.

Об этом сообщили в патрульной полиции Волынской области, опубликовав соответствующее видео.

– На улице Героев УПА в Луцке экипаж заметил микроавтобус Оpel, который остановился на перекрестке. При общении с водителем заметили у него явные признаки опьянения, – говорится в сообщении.

После этого полицейские в присутствии свидетелей провели тест на содержание алкоголя в крови, который подтвердил, что водитель находится в нетрезвом состоянии.

Однако, несмотря на это, нарушительница попыталась помешать составлению протокола, требуя полицейских ответить, “что это за приколы”.

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– 31-летняя женщина прошла проверку – имела 2,95 промилле алкоголя, что в 14 раз выше допустимой нормы. За это получила соответствующий протокол. Во время общения с правоохранителями вела себя агрессивно и в какой-то момент укусила инспектора за левую руку, – рассказали правоохранители.

Напомним, во Львове поймали пьяного водителя-“рекордсмена”, в крови которого нашли нашли 4,94 промилле.