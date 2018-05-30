Месть за публикации! Коллеги об убийстве Бабченко

В Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко, который переехал жить из Москвы в Киев. Что думают об убийстве его коллеги-журналисты и какие версии называют.

Вчера вечером в Киеве произошло убийство Аркадия Бабченко.

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Многие отмечают, что главной причиной могли стать тексты, которые писал Аркадий Бабченко. Мы собрали, что говорят о случившимся его коллеги и какие версии событий выдвигают.

– Мне кажется, он понимал: если бесятся, то, значит, его снаряд угодил точно в цель. Ведь ничего не выбешивает человека сильнее, чем правда о его неблаговидных действиях. Особенно, когда эта правда тщательно скрывается по многочисленными слоями лицемерия и лжи. Бабченко все это дело срывал на раз-два. Вот за это его и ненавидели, пишет Иван Яковина.

– У меня нет ни единого сомнения , что то, что с ним случилось, связано с его писательской, блогерской и журналистской деятельностью. А вот, кто это сделал – я не знаю, – сказал издатель Новой газеты Дмитрий Муратов.

– Он писал колонки для нашего сайта. Всегда остро, резко, в высшей степени бескомпромиссно. Эмоционально выворачивался наизнанку.

У меня было ощущение, что его работа в Чечне и журналистский опыт впечатали в его ДНК глубокое неприятие и даже отвращение к российской действительности в целом и к российскому руководству, в частности, – пишет главред сайта Новое Время Виталий Сыч.

В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. По вашему мнению – это: заказ Кремля 65%, 58 голосов 58 голосов 65% 65%

расплата за активную гражданскую позицию 15%, 13 голосов 13 голосов 15% 15%

связано исключительно с профессиональной деятельностью Бабченко 10%, 9 голосов 9 голосов 10% 10%

теракт российской разведки, совершенный вдогонку финала ЛЧ в Киеве 6%, 5 голосов 5 голосов 6% 6%

случайность или ошибка 4%, 4 голоса 4 голоса 4% 4% Всего голосов: 89 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

– Аркадия застрелили при входе в квартиру, его ждали где-то на лестнице. Аркадия застрелили за его публикации в Фейсбуке… Мне кажется, это была месть Аркадию за то, что он писал, – отметил ведущий Настоящего времени Тимур Олевский в спецэфире Дождя.

Он также предположил, что Аркадий догадывался о рисках, но не очень себя берег.

– Знал ли Бабченко об угрозах? Конечно, знал! Он получал угрозы в России, он был вынужден оставить Россию из-за реальной опасности для жизни, он получал угрозы в Украине, это была часть его работы, его служения журналистике, такие угрозы – это тоже часть профессии. Аркадий писал только о России и войне против Украины, никаких других тем у него не было, он больше ни о чем не писал и не говорил, пишет Юрий Бутусов.

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– Такой он был безбашенно- смелый, правдоруб без границ и рамок, но при этом трогательный и честный . Тоже без границ. Казалось, что по таким очевидным целям никому не придет в голову стрелять, – вспоминает креативный продюсер телеканала Дождь Анна Монгайт.

– Аркадий Бабченко убит по прямому заказу властей террористического государства РФ. Это все, что я могу сказать. Я люблю тебя, Аркадий, ты был лучшим из всех, – слова заместителя гендиректора телеканала RTI и близкого друга Бабченко Айдера Муждабаева.

– Аркадий писал честно и точно. Зло и талантливо. Писал в лицо, а не в спину. В лицо, понимаете?.. За это его ненавидели. И очень любили. ТАМ – ненавидели. ЗДЕСЬ – любили. Его текстами я прощалась со своими уже бывшими российскими друзьями – просто отправляла их в письмах к ним. Эти тексты ставили точку в наших отношениях, – пишет Елена Косенко.

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Напомним, опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко.