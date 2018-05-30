Смерть в боях за свободу слова — Собчак об убийстве Бабченко

Журналист и кандидат в президенты РФ прокомментировала убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
Вчера вечером в Киеве произошло убийство Аркадия Бабченко.
– Его одни называли радикалом, другие — просто героем. Но сам факт того, что любой человек высказывающийся смело против системы может быть убит — это чудовищный приговор эпохе, пишет Ксения Собчак на своем микроблоге в Twitter.
По ее словам, это еще одна смерть в боях за свободу слова.
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К слову, смотрите все блоги Аркадия Бабченко на Фактах ICTV.
Напомним, опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко.
В Киеве убит российский журналист Аркадий Бабченко. По вашему мнению – это:
- заказ Кремля 65%, 58 голосов58 голосов 65%65%
- расплата за активную гражданскую позицию 15%, 13 голосов13 голосов 15%15%
- связано исключительно с профессиональной деятельностью Бабченко 10%, 9 голосов9 голосов 10%10%
- теракт российской разведки, совершенный вдогонку финала ЛЧ в Киеве 6%, 5 голосов5 голосов 6%6%
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