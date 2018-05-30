Смерть в боях за свободу слова — Собчак об убийстве Бабченко

Журналист и кандидат в президенты РФ прокомментировала убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Вчера вечером в Киеве произошло убийство Аркадия Бабченко.

– Его одни называли радикалом, другие — просто героем. Но сам факт того, что любой человек высказывающийся смело против системы может быть убит — это чудовищный приговор эпохе, пишет Ксения Собчак на своем микроблоге в Twitter.

По ее словам, это еще одна смерть в боях за свободу слова.

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К слову, смотрите все блоги Аркадия Бабченко на Фактах ICTV.

Напомним, опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко.