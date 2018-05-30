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Турист выпал из самолета на взлетную полосу и умер

В турецком аэропорту Даламан гражданин Великобритании выпал на взлетно-посадочную полосу с лайнера, который готовился к взлету. Мужчина умер.

Літак

Инцидент произошел 29 мая, сообщает The Telegraph.

Британец провел в аэропорту три дня, ожидая рейса домой после того, как потерял свой билет.

Когда он все-таки попал на борт судна, начал спорить с экипажем.

Мужчину хотели высадить из самолета с целью обеспечения безопасности полета, но он выпал из дверей.

Читайте: Как спастись во время авиакатастрофы – советы пилота

Пассажира без сознания доставили в больницу, у него обнаружили перелом ребер. Он умер, не приходя в сознание.

Мы также писали о том, как в Уганде член экипажа выпал из самолета.

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