Турист выпал из самолета на взлетную полосу и умер

В турецком аэропорту Даламан гражданин Великобритании выпал на взлетно-посадочную полосу с лайнера, который готовился к взлету. Мужчина умер.
Инцидент произошел 29 мая, сообщает The Telegraph.
Британец провел в аэропорту три дня, ожидая рейса домой после того, как потерял свой билет.
Когда он все-таки попал на борт судна, начал спорить с экипажем.
Мужчину хотели высадить из самолета с целью обеспечения безопасности полета, но он выпал из дверей.
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Пассажира без сознания доставили в больницу, у него обнаружили перелом ребер. Он умер, не приходя в сознание.
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