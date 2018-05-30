PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Запорожье мужчина подорвал себя гранатой/

В Запорожье мужчина подорвал себя гранатой

В Запорожье мужчина подорвал себя гранатой. Это он сделал в лесополосе.

Там прямо посреди зеленой лужайки в странной позе лежало тело окровавленного мужчины. Он получил ранения туловища и конечностей, они оказались несовместимыми с жизнью.

Главная версия следствия – самоубийство.

У погибшего мужчины при себе не было никаких документов. Сейчас следователи пытаются выяснить его личность. Когда найдутся родственники, тогда, наверное, и станет понятно, зачем он такое с собой сделал.

Больше смотрите в сюжете программы Чрезвычайные новости.

Читайте: Спасены почти 100 человек: в Днепре горела больница имени Мечникова

К слову, в одном из сел на Сумщине мужчина погиб от взрыва гранаты. Он подорвал себя просто на глазах бывшей жены.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка