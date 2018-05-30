В Запорожье мужчина подорвал себя гранатой. Это он сделал в лесополосе.

Там прямо посреди зеленой лужайки в странной позе лежало тело окровавленного мужчины. Он получил ранения туловища и конечностей, они оказались несовместимыми с жизнью.

Главная версия следствия – самоубийство.

У погибшего мужчины при себе не было никаких документов. Сейчас следователи пытаются выяснить его личность. Когда найдутся родственники, тогда, наверное, и станет понятно, зачем он такое с собой сделал.

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К слову, в одном из сел на Сумщине мужчина погиб от взрыва гранаты. Он подорвал себя просто на глазах бывшей жены.