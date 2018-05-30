В Днепре ликвидировали пожар в областной клинической больнице имени И.И. Мечникова.

– Место возгорания находится в одной из палат на 7-м этаже в отделении для больных чернобыльского контингента. Во время ликвидации пожара из соседней палаты пожарные спасли женщину 1956 года, которая находилась на лечении. Женщину с предварительным диагнозом отравление продуктами горения перевели в реанимационное отделение, – рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Во время пожара с 6-го, 7-го и 8-го этажей спасатели совместно с медработниками вывели на свежий воздух 92 человека. Общая площадь пожара составляет 30 м2. Погибших нет.

К ликвидации привлекалось 56 человек личного состава и 12 единиц пожарно-спасательной техники.

Причину пожара – устанавливают правоохранительные органы.









Спасены почти 100 человек: в Днепре горела больница имени Мечникова / 5 фотографий

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Фото и видео: ГСЧС.