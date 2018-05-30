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Все версии убийства Аркадия Бабченко

Какие есть версии убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Есть несколько озвученых версий убийства Аркадия Бабченко.

  1. – Основной версией убийства журналиста Аркадия Бабченко является его профессиональная деятельность, – заявил начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала 112.Украина;
  2. – Второй версией рассматривается его гражданская позиция, – добавил Андрей Крищенко;
  3. – Очевидно, что одной из версий будет – действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и в Украине, – написал Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
  4. – Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко могло быть совершено вдогонку завершившемуся финалу ЛЧ в Киеве. Спецслужбы Украины имели достоверную информацию о готовящемся теракте в столице, которые разрабатывала российская разведка. В силу готовности СБУ и Нацполиции, либо в результате форс-мажора, осуществить задуманное российским спецслужбам не удалось. По все видимости, Аркадий Бабченко мог стать жертвой случайного выбора из среды российской эмиграции в Украине, так как выбор цели должен был соответствовать нескольким требованиям: быть публичным и четко ассоциироваться с антипутинской оппозицией, – пишет Тарас Березовец на своей странице в Facebook.

ЧитайтеУбийство Аркадия Бабченко: что известно о журналисте и связи с РФ

К слову, смотрите все блоги Аркадия Бабченко на Фактах ICTV.

Напомним, опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко.

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