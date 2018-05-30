На бывшем карьере по добыче песка возле села Садовое Близнюковского района Харьковской области сегодня около 11.00 погиб 18-летний парень.

Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

По словам товарищей парня, которые сообщили о трагедии, они пошли на карьер набрать песка.

Но во время добычи произошел обвал верхнего слоя песчаного карьера.

Спасатели и жители села совместными усилиями за 30 минут откопали парня из-под двухметрового слоя песка, но было поздно – медики констатировали смерть.

Окончательные обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.





Завалило песком. На Харьковщине погиб 18-летний парень / 3 фотографии

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Фото: kharkiv.dsns.gov.ua