В Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе авто сбило 13-летнего велосипедиста, его госпитализировали. Сообщается, что это могло быть передовое авто из сопровождения президента Петра Порошенко. Полиция утверждает, что в ДТП попало авто, которое было на спецзадании.

Обновлено 23.46: велосипедиста сбил автомобиль, который был на спецзадании – полиция.

По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, пишет УНИАН.

– Автопроисшествие с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание, случилось на улице Григоренко в Дарницком районе около 21 часов. Volkswagen сбил мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок получил телесные повреждения, “скорая” доставила его в больницу , – говорится в сообщении.

До этого Украинская правда сообщала, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, что ДТП совершила передовая машина Порошенко, а президент ехал через один километр.

– В Киеве на улице Григоренко, 5-7 напротив ТРЦ Новус на нерегулируемом пешеходном переходе авто из сопровождения президента столкнулось с велосипедистом, который двигался по переходу, последний был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и перелом ноги, – рассказал источник.

Однако в пресс-службе администрации президента отрицают информацию о том, что машина, которая сбила велосипедиста, является частью кортежа Порошенко.

– Указанное авто не является частью кортежа президента, – утверждают в АП.

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В Киеве полицейское авто на спецзадании сбило велосипедиста / 3 фотографии

Напомним, кортеж Трампа сбил полицейского в Давосе.

Фото: dtp.kyiv.ua