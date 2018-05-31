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ДТП в Киеве: Renault лежит на крыше

На улице Граматной в Киеве сегодня утром произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль Renault.

ДТП

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Сейчас авто лежит на крыше.

Есть ли пострадавшие – пока неизвестно. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

 

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ДТП в Киеве: Renault лежит на крыше / 2 фотографии

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Напомним, на днях гитарист группы Pianoбой попал в аварию в центре Киева.

ФотоКиев Оперативный, dtp.kiev.ua

Видео: dtp.kiev.ua

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