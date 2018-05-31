Люди прятались на балконе! В Киеве горела многоэтажка, есть пострадавшая

Ночью на бульваре Кольцова в Киеве произошел пожар в 16-этажном жилом доме. С верхних этажей эвакуировали 10 человек. Одну женщину госпитализировали с отравлением.
Информация о пожаре на бул. Кольцова, 18-А поступила 30 мая в 23.49, сообщает ГСЧС.
На место происшествия немедленно выехали спасатели. Выяснилось, что в 16-этажном жилом доме горит одна из комнат и балкон квартиры на 8-м этаже с последующим распространением огня на балкон квартиры на 9-м этаже.
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Во время тушения пожара из квартиры на 8-м этаже пожарные спасли женщину и мужчину, которые скрывались от огня на другом балконе горящей квартиры.
Женщину госпитализировали в больницу с отравлением продуктами горения, мужчина от госпитализации отказался. Также пожарные эвакуировали 10 человек с верхних этажей дома.
В 01.20 пожар был ликвидирован. На месте работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 спасателей.
Погибших нет. Устанавливается причина пожара.
Ранее в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко из-за неисправной проводки горел Портер Паб.