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На Тернопольщине супруги после ссоры совершили самоубийство

В Тернопольской области первая семейная ссора молодоженов закончилась трагедией.

Об этом сообщает областная полиция.

Женщину нашли повешенной, а мужчина порезал себе вены.

– 25-летняя женщина после того, как муж выгнал ее из дома, покончила с собой. Ее нашли повешенной в помещении недействующего банка. Узнав о поступке жены, 20-летний мужчина нанес себе телесные повреждения в виде резаной раны левого предплечья. Однако самоубийцу удалось спасти. Сейчас его жизни ничего не угрожает, – говорится в сообщении.

Эксперты обнаружили на руках женщины многочисленные порезы, что свидетельствует о неоднократных попытках совершить самоубийство.

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Напомним, в Киеве 14 апреля почти одновременно совершили самоубийство два сотрудника СБУ.

 

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