Пассажирский поезд сошел с рельсов и перевернулся в канадской провинции Онтарио.
В поезде ехало 73 пассажира и семь членов экипажа, несколько человек пострадали, сообщает местный телеканал CBC, передает Lenta.ru.
Сколько именно людей получили ранения, не уточняется.
Инцидент произошел в 37 километрах к югу от города Мусони. Движение поездов на линии временно приостановлено. Специалистам пока не удалось выяснить причины произошедшего. На месте работают сотрудники экстренных служб.
В Канаде пассажирский поезд сошел с рельсов и опрокинулся / 3 фотографии
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Как отмечает телеканал, часть пассажиров доставили в Мусони, другую — в город Кочрейн, куда направлялся поезд.
Напомним, в России столкнулись грузовой поезд и тепловоз, в результате чего сошли с рельс несколько вагонов.
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