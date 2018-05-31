PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Канаде пассажирский поезд сошел с рельсов и опрокинулся/

В Канаде пассажирский поезд сошел с рельсов и опрокинулся

Пассажирский поезд сошел с рельсов и перевернулся в канадской провинции Онтарио.

В поезде ехало 73 пассажира и семь членов экипажа, несколько человек пострадали, сообщает местный телеканал CBC, передает Lenta.ru.

Сколько именно людей получили ранения, не уточняется.

Инцидент произошел в 37 километрах к югу от города Мусони. Движение поездов на линии временно приостановлено. Специалистам пока не удалось выяснить причины произошедшего. На месте работают сотрудники экстренных служб.

image image image
В Канаде пассажирский поезд сошел с рельсов и опрокинулся / 3 фотографии

Читайте: Столкновение поездов в Австрии – десятки пострадавших

Как отмечает телеканал, часть пассажиров доставили в Мусони, другую — в город Кочрейн, куда направлялся поезд.

Напомним, в России столкнулись грузовой поезд и тепловоз, в результате чего сошли с рельс несколько вагонов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка