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В Кривом Роге напали на депутата, объявлен план Перехват

В Кривом Роге неизвестные напали на депутата горсовета от партии Сила людей Андрея Немченко. В городе объявлен план Перехват.

Об этом депутат Криворожского горсовета Андрей Немченко сообщил в Facebook.

– Внимание всем! На меня совершено нападение! Красная “семерка”, OI – часть номера, – написал Немченко.

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В Кривом Роге напали на депутата, объявлен план Перехват / 2 фотографии

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Нападавшие нанесли депутату повреждения головы и скрылись с места происшествия на автомобиле. Полиция объявила план Перехват.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нанесения легких телесных повреждений. Ведется расследование.

К слову, на Крещатике 16-летняя участница группы Синий Кит вскрыла себе вены.

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