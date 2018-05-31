В Германии мужчина устроил резню в поезде

Два человека ранены в результате инцидента на вокзале северогерманского города Фленсбург в среду вечером.

Об этом сообщает shz.de, передает Европравда.

Ранеными во время инцидента на вокзале Фленсбурга оказались мужчина и 22-летняя женщина-полицейская. По данным издания, она пыталась урегулировать спор, который начался в поезде, прибывшем из Кельна.

Во время ссоры нападающий ранил пассажира, а потом напал на полицейского. В ответ женщина застрелила злоумышленника.

О виновнике схватки до сих пор ничего не известно. Серьезно травмированный пассажир был доставлен в больницу. Женщина-полицейский получила легкое ранение.

Вокзал в Фленсбурге был окружен правоохранителями примерно в 19 часов. 30 человек из поезда, в котором произошел инцидент, были эвакуированы.

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Причины спора до сих пор не выяснены. Также нет никаких признаков исламистской атаки. Криминальная полиция и прокуратура начали расследование.

Напомним, в прошлом году в Мюнхене мужчина травмировал ножом четырех прохожих.