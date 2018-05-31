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Участница группы Синий Кит вскрыла вены на Крещатике

На Крещатике 16-летняя девушка разбила стеклянную бутылку и начала резать себе руку.

В среду, 30 мая, на Крещатике в Киеве несовершеннолетняя участница группы Синий Кит вскрыла себе вены. Девушку госпитализировали.

Инцидент произошел около 23:20. Об этом сообщает Информатор.

– Как рассказали друзья потерпевшей, их подруга в социальной сети состоит в группе для подростков Синий Кит. Задача такой группы демотивировать подростков и подталкивать их к самоубийствам, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот вечер компания молодых людей гуляла и распивала спиртные напитки в центре города на Крещатике. Девушка, из-за неразделенной любви к парню, пыталась покончить с собой. Она разбила стеклянную бутылку и осколками битого стекла начала резать себе руку в районе предплечья.

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Участница группы Синий Кит вскрыла вены на Крещатике / 2 фотографии

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Друзья пострадавшей вызвали скорую помощь. 16-летнюю девушку госпитализировали в больницу.

К слову, 8 марта под Одессой повесился пятиклассник, который был замешан в игру Синий кит.

 

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