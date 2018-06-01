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Кровавое утро: в Киеве грузовик сбил еще двух пешеходов

В Киеве около в 09.25 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Щербаковского, вблизи Салютной, грузовик сбил сразу двух пешеходов – мужчину и женщину.

ДТП у Києві

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Информации о состоянии пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что ночью на Кольцевой в Киеве грузовик насмерть сбил мужчину, который пытался перебежать дорогу.

Читайте: Автобус из Украины попал в ДТП в Будапеште – десятки пострадавших

Фото: Киев Оперативный

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