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В Одесской области умер новорожденный

В Одесской области в роддоме умер новорожденный ребенок.

В городе Белгород-Днестровский (Одесская область) в роддоме погиб ребенок, которому было всего 5 суток, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

– На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского ОП. Установлено, что около 07.10 18-летняя мать проснулась и обнаружила свою дочь без признаков жизни. При поверхностном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Тело младенца направлено на экспертизу, по результатам которой будет установлена ​​причина смерти, – говорится в сообщении.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

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К слову, в Тернопольской области первая семейная ссора молодых супругов закончилась трагедией.

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