PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Пожар в ТРЦ России - 8 детей в больнице с ожогами/

Пожар в ТРЦ России – 8 детей в больнице с ожогами

1 июня в Иркутске (Россия) произошел пожар в ТРЦ Комсомолл. Восемь детей доставили в больницу с термическими ожогами.

Пожежа в ТРЦ Іркутська

Инцидент произошел во время химического опыта в “детской лаборатории” на третьем этаже ТРЦ Комсомолл.

Из-за загорания спиртосодержащей жидкости восемь детей в возрасте 7-10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней, сообщают РИА Новости.


Все пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы. Состояние пострадавших – средней и легкой степени тяжести.

Читайте: Что делать, если в ТЦ начался пожар

Из здания эвакуировали полторы тысячи человек, возгорание уже ликвидировали.

В ТЦ работали восемь бригад скорой, а также две реанимационные бригады.

Напомним, 25 марта в Кемерово вспыхнул пожар в ТЦ Зимняя вишня. По официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека. Родственники утверждают, что жертв было от 200 до 350.

Фото: Инцидент Иркутск

Видео: Mash.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка