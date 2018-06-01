Пожар в ТРЦ России – 8 детей в больнице с ожогами

1 июня в Иркутске (Россия) произошел пожар в ТРЦ Комсомолл. Восемь детей доставили в больницу с термическими ожогами.
Инцидент произошел во время химического опыта в “детской лаборатории” на третьем этаже ТРЦ Комсомолл.
Из-за загорания спиртосодержащей жидкости восемь детей в возрасте 7-10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней, сообщают РИА Новости.
Все пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы. Состояние пострадавших – средней и легкой степени тяжести.
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Из здания эвакуировали полторы тысячи человек, возгорание уже ликвидировали.
В ТЦ работали восемь бригад скорой, а также две реанимационные бригады.
Напомним, 25 марта в Кемерово вспыхнул пожар в ТЦ Зимняя вишня. По официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека. Родственники утверждают, что жертв было от 200 до 350.
Фото: Инцидент Иркутск
Видео: Mash.