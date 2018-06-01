В Черкассах произошла драка со стрельбой

В ночь на 1 июня в Черкассах произошла пьяная драка со стрельбой.

В ночь на 1 июня в Черкассах произошла пьяная драка со стрельбой. В участии в ней подозревают полицейского, сообщает пресс-служба ГУНП Черкасской области.

– Полицейские установили личности двух человек, которые находились на месте происшествия, и которые могут быть причастны к схватке. Лица совершеннолетние. Одним из установленных лиц, является работник полиции Черкасской области, который на момент происшествия находился на больничном, – говорится в сообщении.



По факту происшествия назначено служебное расследование. Одновременно решается вопрос об открытии уголовного производства.

Задержанного сотрудника полиции на время расследования отстранили от работы.

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К слову, на Крещатике 16-летняя девушка разбила стеклянную бутылку и начала резать себе руку.