На проспекте Победы в Киеве произошло серьезное ДТП с участием автомобиля Mitsubishi и трех маршруток. Движение транспорта затруднено.

Авария произошла утром возле станции метро Святошин в сторону центра столицы, передает Киев оперативный.

Участниками ДТП стали Mitsubishi и сразу три маршрутных автобуса (две маршрутки 581 и одна 716).

По неизвестным причинам водитель Mitsubishi на полном ходу въехал в заднюю часть одного из автобусов Богдан, который, в свою очередь въехал в другой Богдан.

Удар был такой силы, что у первого автобуса оторвало задний мост.

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Информация о количестве пострадавших и их состоянии устанавливается.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Движение транспорта серьезно затруднено.











В Киеве авто влетело в маршрутку, движение транспорта затруднено / 6 фотографий

Кроме того, утром на нерегулируемом пешеходном переходе в Киеве грузовик сбил сразу двух пешеходов – мужчину и женщину.