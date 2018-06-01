В Киеве авто влетело в маршрутку, движение транспорта затруднено

На проспекте Победы в Киеве произошло серьезное ДТП с участием автомобиля Mitsubishi и трех маршруток. Движение транспорта затруднено.
Авария произошла утром возле станции метро Святошин в сторону центра столицы, передает Киев оперативный.
Участниками ДТП стали Mitsubishi и сразу три маршрутных автобуса (две маршрутки 581 и одна 716).
По неизвестным причинам водитель Mitsubishi на полном ходу въехал в заднюю часть одного из автобусов Богдан, который, в свою очередь въехал в другой Богдан.
Удар был такой силы, что у первого автобуса оторвало задний мост.
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Информация о количестве пострадавших и их состоянии устанавливается.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
Движение транспорта серьезно затруднено.
Кроме того, утром на нерегулируемом пешеходном переходе в Киеве грузовик сбил сразу двух пешеходов – мужчину и женщину.