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В Киеве фура сбила пешехода, перебегавшего Кольцевую

На Кольцевой дороге в Киеве сегодня около 03.30 ночи вблизи Обойного рынка произошла смертельная авария с участием пешехода и грузовика.

ДТП у Києві

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Мужчина, которому на вид около 35-40 лет, пытался перебежать дорогу и попал под колеса Renault.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

На месте работают полицейские и медики.

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В Киеве фура сбила пешехода, перебегавшего Кольцевую / 3 фотографии

Читайте: Автобус из Украины попал в ДТП в Будапеште – десятки пострадавших

Напомним, на днях гитарист группы Pianoбой попал в аварию в центре Киева.

ФотоКиев Оперативный

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