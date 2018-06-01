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В Манчестере авто въехало в толпу пешеходов, есть пострадавшие

Вечером 31 мая в английском Манчестере в толпу пешеходов въехал автомобиль. Пострадали по меньшей мере 5 человек, они в тяжелом состоянии.

У Манчестері авто в’їхало в натовп

Причиной аварии стало то, что автомобиль не смог вовремя затормозить перед пешеходами, передает Sky News.

Водитель скрылся с места ДТП, продолжаются мероприятия по его идентификации и розыску.

На месте работают полиция, которая даже привлекла вертолет, а также несколько карет скорой, включая парамедиков.

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По данным медицинских служб, пострадали по меньшей мере 5 человек. Все они находятся в тяжелом состоянии.

В то же время в полиции заявили, что инцидент не является терактом и не имеет никакого отношения к терроризму.

К слову, в Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста, его госпитализировали.

Фото: Paul Warburton

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