Под Киевом парень зацепил девушку плечом и получил ножом в сердце

В Боярке 30-летний мужчина нанес смертельный удар ножом в область сердца прохожему за то, что он задел его девушку плечом.

Трагедия произошла в городе Боярка, сообщает Нацполиция.

Компания молодых людей гуляла по улицам города, когда неизвестный парень не “разминулся” с ними.

Один из парней выхватил нож и нанес удар ему в грудь. После чего группа людей быстро исчезла.

Неравнодушные горожане вызвали полицию и скорую. От полученной травмы 25-летний житель Вишневого умер в карете скорой помощи.

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Злоумышленника задержали в одном из помещений Боярки. Мужчина пытался сопротивляться и убежать через окно.

Выяснилось, что 30-летний нападавший уже отбывал наказание за хранение наркотических веществ и кражу.

Сейчас он задержан, решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство. Продолжается следствие.

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