Пролетел 10 этажей! В Киеве оборвался лифт с человеком внутри

В Киеве на Троещине упал лифт. Он пролетел 10 этажей и остановился на третьем. В кабине находилась пожилая женщина, к счастью, она не пострадала.

Об этом сообщает Информатор.

Данная ситуация произошла около 16.30. Пожилая женщина, которая живет на 16 этаже, решила выйти на улицу. По ее словам, где-то на 14-ом лифт резко начал падать вниз. Также в кабине выключился свет.

Грохот от падающего лифта слышали даже люди на улице. Они вызвали полицию и «скорую», которые прибыли в течение 10 минут. Однако не стали сами вызволять бабушку, а решили дождаться лифтеров. Последние прибыли на место инцидента через 40 минут. Просто так открыть кабину не получилось, механизм открывания дверей заклинило. Потому двери еще около часа открывали при помощи специнструмента.

Правоохранители зафиксировали данный случай.

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К слову, ранее в Деснянском районе Киева в подъезде одной из многоэтажек оборвался лифт, внутри которого находился человек. Его отвезли в больницу на машине скорой помощи.