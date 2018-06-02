В США 200 человек отравились салатом, пятеро погибли

В результате массового отравления в США пострадали 197 человек, по меньшей мере пятеро погибли. Причиной стал зараженный салат-латук.

В 35 штатах США около 197 человек отравились испорченным салатом-латуком, сообщает Associated Press.

По данным агентства, из них 89 человек госпитализированы. По меньшей мере пять человек погибли.

Причиной массового отравления стал салат из штата Аризона, зараженный кишечной палочкой.

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Эксперты говорят, вегетационный период салата-латука закончился около шести недель назад. Однако сообщения о новых случаях отравления продолжают поступать.

Ранее на Львовщине трое школьников попали в больницу с алкогольным отравлением и судорожным синдромом.