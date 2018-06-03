ДТП в Запорожье: погибли мать и 5-летний ребенок

В Запорожье на Набережной автомобиль сбил мать и 5-летнего ребенка.

В Запорожье на Набережной автомобиль BMW с литовскими номерами на большой скорости сбил мать с 5-летней девочкой. Ребенок погиб в скорой, мать – в реанимации, сообщает Интерфакс-Украина.

Патрульные полицейские пытались оказать первую помощь пострадавшим до приезда скорой.

По предварительной информации, водитель BMW участвовал в гонках по Набережной вместе с другим автомобилем и мог не справиться с управлением, заехав на тротуар, сбив людей, и врезавшись в ель.

Второй автомобиль скрылся с места происшествия.

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Водитель BMW пытался скрыться с места ДТП, но его задержали. Полиция ведет следствие.

К слову, в Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Щербаковского, вблизи Салютной, грузовик сбил сразу двух пешеходов – мужчину и женщину.

Фото: Александр Буханец