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Стрельба в кафедральном соборе Берлина – есть пострадавшие

В столице Германии произошла стрельба рядом с Берлинским собором. Сообщается о 2 пострадавших.

– В Берлинском соборе произошел выстрел, – заявил представитель полиции, передает The Independent.

По предварительным данным, стрелял работник полиции.

Читайте: В Марселе людей расстреляли из автоматов

По данным немецких СМИ, полицейский убил одного человека, а другого ранил.

Вокруг собора много полицейских патрулей. Собор отделили полицейской лентой.

Ранее Факты ICTV писали, что в городе Льеж (Бельгия) вооруженный мужчина застрелил двух офицеров полиции и взял в заложники женщину.

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