В городе Лисичанск (Луганская область) в частном доме произошел взрыв.

В городе Лисичанск (Луганская область) прогремел взрыв в одном из частных домов, в результате чего два человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУНП Луганской области.

Сообщение о взрыве на улице Генерала Потапенко поступило сегодня в 7.46.

– От взрыва ожоги различной степени тяжести получил 58-летний мужчина и его 56-летняя жена. Супруги госпитализированы в реанимационное отделение больницы города Лисичанск. Сейчас место происшествия обследуют полицейские и специалисты ГСЧС. Причины взрыва и обстоятельства получения ожогов устанавливаются, – говорится в сообщении.

Читайте: Пролетел 10 этажей! В Киеве оборвался лифт с человеком внутри

По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за утечки газа.







В Луганской области прогремел взрыв в доме – есть пострадавшие / 4 фотографии

К слову, в Запорожье мужчина подорвал себя гранатой. Это он сделал в лесополосе.

Фото: пресс-служба ГУНП Луганской области