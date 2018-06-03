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В России 7-летнюю девочку нашли мертвой в холодильнике

7-летнюю девочку, пропавшую в городе Белово в Кемеровской области (Россия), обнаружили мертвой в стоявшем на улице старом холодильнике.

Признаков насильственной смерти на теле девочки, которую обнаружили мертвой в стоявшем на улице старом холодильнике, не нашли, для уточнения причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета, передает Lenta.ru.

Следователи предполагают, что девочка играла на улице и залезла в холодильник, а затем не смогла выбраться.

– Однако следствием будут отрабатываться все возможные версии произошедшего, — добавили в ведомстве.

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О пропаже школьницы вечером 29 мая заявил ее отец, обеспокоенный тем, что его дочь ушла гулять и бесследно исчезла. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, в поисках участвовало более тысячи человек — силовики, спасатели, волонтеры, учителя и местные жители. За информацию о местонахождении девочки власти Кузбасса объявили вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

Напомним, в России 8 детей доставили в больницу с термическими ожогами из-за пожара в ТЦ.

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