В Одессе автомобиль наехал на пешеходов – погиб ребенок

В Одессе на Тираспольском шоссе автомобиль совершил наезд на пешеходов.

В Одессе на Тираспольском шоссе в результате наезда автомобиля Toyota на пешеходов погиб 3-летний ребенок, сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.

– Вчера, 2 июня в 19.15 на Тираспольском шоссе автомобиль Toyota совершил наезд на пешеходов. В результате происшествия погиб ребенок 2015 года рождения. Еще одна пострадавшая – женщина – с закрытой черепно-мозговой травмой в коме госпитализирована в больницу, – говорится в сообщении.

За рулем авто находилась 68-летняя женщина.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

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К слову, в Запорожье на Набережной автомобиль сбил мать и 5-летнего ребенка.

Фото: пресс-служба ГУНП Одесской области