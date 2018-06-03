В Одессе автомобиль наехал на пешеходов – погиб ребенок

В Одессе на Тираспольском шоссе автомобиль совершил наезд на пешеходов.
В Одессе на Тираспольском шоссе в результате наезда автомобиля Toyota на пешеходов погиб 3-летний ребенок, сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.
– Вчера, 2 июня в 19.15 на Тираспольском шоссе автомобиль Toyota совершил наезд на пешеходов. В результате происшествия погиб ребенок 2015 года рождения. Еще одна пострадавшая – женщина – с закрытой черепно-мозговой травмой в коме госпитализирована в больницу, – говорится в сообщении.
За рулем авто находилась 68-летняя женщина.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).
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К слову, в Запорожье на Набережной автомобиль сбил мать и 5-летнего ребенка.
Фото: пресс-служба ГУНП Одесской области
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