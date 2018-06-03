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Изнасиловали и убили: тело семиклассницы обнаружили в лесопосадке

В Днепропетровской области в лесопосадке нашли тело семиклассницы, которая пропала накануне.

– Вчера в полицию обратилась молодая женщина, жительница Днепропетровской области, которая сообщила об исчезновении своей несовершеннолетней дочери, 2004 года рождения, ученицы 7-го класса. Вечером ее обнаженный труп с признаками насильственной смерти был обнаружен в лесопосадке рядом с поселком, – сообщает первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По результатам осмотра места преступления можно сказать, что девушка, вероятно, была изнасилована.

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Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался несовершеннолетний парень, на год старше погибшей.

Семиклассница не вернулась домой в ночь на 2 июня. Девочка была в местном клубе, но потом ее никто не видел.

Следствие продолжается.

Ранее Факты ICTV писали, что в Коломые двое взрослых мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку.

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