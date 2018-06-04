ДТП на “Дороге смерти” в Одессе: умерла еще одна пострадавшая

В Одессе умерла женщина, которая получила травмы в ДТП на Тираспольском шоссе.

В Одессе умерла женщина, которая травмировалась в результате ДТП на Тираспольском шоссе, в котором погиб малолетний ребенок, сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.

– В больнице от полученных в ДТП телесных повреждений умерла вторая пострадавшая – 20-летняя девушка. Следователями переквалифицировано уголовное производство по ч.2 на ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), – говорится в сообщении.

Для задержанной женщины водителя решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте: В Одессе люди перекрыли трассу, на которой внедорожник сбил ребенка



Напомним, в Одессе на Тираспольском шоссе в результате наезда автомобиля Toyota на пешеходов погиб 3-летний ребенок.