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ДТП на “Дороге смерти” в Одессе: умерла еще одна пострадавшая

В Одессе умерла женщина, которая получила травмы в ДТП на Тираспольском шоссе.

ДТП

В Одессе умерла женщина, которая травмировалась в результате ДТП на Тираспольском шоссе, в котором погиб малолетний ребенок, сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.

– В больнице от полученных в ДТП телесных повреждений умерла вторая пострадавшая – 20-летняя девушка. Следователями переквалифицировано уголовное производство по ч.2 на ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), – говорится в сообщении.

Для задержанной женщины водителя решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Напомним, в Одессе на Тираспольском шоссе в результате наезда автомобиля Toyota на пешеходов погиб 3-летний ребенок.

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