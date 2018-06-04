На Днепропетровщине подросток убил 13-летнюю девушку после дискотеки

В пгт Илларионово Днепропетровской области 14-летний парень убил 13-летнюю девушку возле пруда после дискотеки.

Убийство произошло около часа ночи 2 июня в пгт. Илларионово Синельниковского района Днепропетровской области, сообщает Нацполиция.

1 июня вечером 13-летняя девушка ушла на дискотеку, после чего родители потеряли с ней связь. В этот же день тело несовершеннолетней обнаружили местные жители.

В убийстве полицейские заподозрили 14-летнего парня, жителя этого же поселка.

Подростки вместе ушли из дискотеки. На берегу пруда между ними произошел конфликт, в результате которого парень убил девушку.

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3 июня юноше вручили подозрение. Сейчас парень задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По информации, ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу скутера.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в лесопосадке нашли тело семиклассницы, которая пропала после посещения местного клуба. Девушка, вероятно, была изнасилована.

Фото: Нацполиция