На Днепропетровщине подросток убил 13-летнюю девушку после дискотеки

В пгт Илларионово Днепропетровской области 14-летний парень убил 13-летнюю девушку возле пруда после дискотеки.
Убийство произошло около часа ночи 2 июня в пгт. Илларионово Синельниковского района Днепропетровской области, сообщает Нацполиция.
1 июня вечером 13-летняя девушка ушла на дискотеку, после чего родители потеряли с ней связь. В этот же день тело несовершеннолетней обнаружили местные жители.
В убийстве полицейские заподозрили 14-летнего парня, жителя этого же поселка.
Подростки вместе ушли из дискотеки. На берегу пруда между ними произошел конфликт, в результате которого парень убил девушку.
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3 июня юноше вручили подозрение. Сейчас парень задержан и помещен в изолятор временного содержания.
По информации, ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу скутера.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в лесопосадке нашли тело семиклассницы, которая пропала после посещения местного клуба. Девушка, вероятно, была изнасилована.
Фото: Нацполиция