На Донетчине мужчина повесился в туалете полиции

В Волновахе Донецкой области мужчина, подозреваемый в нелегальном обороте наркотиков, совершил самоубийство в здании полиции. Он повесился в туалете.
Подозреваемый в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков, нашли повешенным в туалете административного здания полиции, сообщает Нацполиция.
3 июня в Волновахском отделе полиции для проведения первоочередных следственных и оперативных действий доставили 36-летнего мужчину по подозрению в нелегальном наркообороте.
Его остановили пограничники при перевозке наркотических веществ в крупных размерах в тайнике авто через КПВВ.
Читайте: Полностью сгорел при падении – в России разбился самолет
О факте сообщили прокуратуру. Вместе с ними был проведен осмотр места происшествия.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждены уголовные производства.
К слову, на Тернопольщине первая семейная ссора молодых супругов обернулась самоубийством.