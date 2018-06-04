На Донетчине мужчина повесился в туалете полиции

В Волновахе Донецкой области мужчина, подозреваемый в нелегальном обороте наркотиков, совершил самоубийство в здании полиции. Он повесился в туалете.

Подозреваемый в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков, нашли повешенным в туалете административного здания полиции, сообщает Нацполиция.

3 июня в Волновахском отделе полиции для проведения первоочередных следственных и оперативных действий доставили 36-летнего мужчину по подозрению в нелегальном наркообороте.

Его остановили пограничники при перевозке наркотических веществ в крупных размерах в тайнике авто через КПВВ.

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О факте сообщили прокуратуру. Вместе с ними был проведен осмотр места происшествия.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждены уголовные производства.

К слову, на Тернопольщине первая семейная ссора молодых супругов обернулась самоубийством.