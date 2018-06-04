На Житомирщине нашли мертвыми двух подростков

В Житомирской области двое подростков нашли в квартире мертвыми. Дети отравились неизвестным веществом.

– В ходе первоочередного выяснения обстоятельств признаков причастности посторонних лиц к смерти детей не выявлено. Начато уголовное производство. Женщина вернувшись с работы после ночной смены, обнаружила в квартире 16-летнего сына и 15-летнюю девушку без признаков жизни. Входные двери были заперты изнутри и, чтобы попасть в дом, пришлось сломать замок, – отметили в пресс-службе ГУ НП в Житомирской области.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Житомирского отделения полиции следов постороннего проникновения в квартиру не обнаружили.

По заключению экспертов, причиной смерти подростков стало отравление неизвестным веществом.

Начатого уголовное производство, продолжается установка всех обстоятельств.

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