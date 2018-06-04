В Киеве на Русановских садах в ночь на 4 июня загорелся частный двухэтажный дом на улице Садовой.
Об этом сообщает Информатор.
По данным издания, пожар начался около 01.10 в доме, в котором давно никто не жил и который был выставлен на продажу.
По словам соседа, это был, скорее всего, поджог.
Читайте: Взрыв и пожар: ночью в Киеве сожгли несколько авто
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
В доме рухнула крыша, а второй этаж сгорел дотла. От здания остались только бетонные стены.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Причину возгорания установит следствие.
Ночной пожар в Киеве: на Русановке сгорел дом / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве загорелись торговые павильоны возле станции метро Академгородок.
Фото, відео: Информатор
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+