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Ночной пожар в Киеве: на Русановке сгорел дом

В Киеве на Русановских садах в ночь на 4 июня загорелся частный двухэтажный дом на улице Садовой.

Пожежа у Києві

Об этом сообщает Информатор.

По данным издания, пожар начался около 01.10 в доме, в котором давно никто не жил и который был выставлен на продажу.

По словам соседа, это был, скорее всего, поджог.

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Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

В доме рухнула крыша, а второй этаж сгорел дотла. От здания остались только бетонные стены.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Причину возгорания установит следствие.

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Ночной пожар в Киеве: на Русановке сгорел дом / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве загорелись торговые павильоны возле станции метро Академгородок.

Фото, відеоИнформатор

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