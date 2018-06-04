Под Киевом в авто нашли застреленным 23-летнего парня

Ночью в селе Гореничи под Киевом в автомобиле нашли тело 23-летнего парня с огнестрельным ранением.

О гибели молодого человека сообщает Нацполиция в Киевской области.

– Сегодня ночью в селе Гореничи в автомобиле Range Rover обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями, – говорится в сообщении.

Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи.

Устанавливаются свидетели и все обстоятельства преступления.

По данным Обозреватель, в расстрелянном автомобиле находился вице-президент Федерации бокса Киева Александр Лищенко. Он успел выбежать из авто в лесопосадку.

В результате стрельбы погиб его водитель – Максим Ковтуненко 1994 года рождения.

Тем временем в Одессе люди перекрыли Тираспольское шоссе, где 2 июня в колесами внедорожника погибла 4-летняя девочка.

Фото: StayHunting