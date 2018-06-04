PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Полностью сгорел при падении - в России разбился самолет/

Полностью сгорел при падении – в России разбился самолет

В Волгоградской области (Россия) разбился легкомоторный самолет.

Літак

В Волгоградской области (Россия) во время опыления полей разбился легкомоторный самолет, в результате чего погиб пилот, сообщает Интерфакс.

Самолет упал в поле. По информации агентства, на борту кроме пилота никого не было.

При падении на землю легкомоторный самолет полностью сгорел. Обстоятельства происшествия уточняются.

Читайте: Турист выпал из самолета на взлетную полосу и умер

К слову, 7-летнюю девочку, пропавшую в городе Белово в Кемеровской области (Россия), обнаружили мертвой в стоявшем на улице старом холодильнике.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка